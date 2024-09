Mädchen von Alkolenker erfasst und mitgeschleift

In St. Pölten ist ein 9-jähriges Mädchen in einer Fußgängerzone von einem Alkolenker angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der 41-jährige Autofahrer, das Mädchen, das mit seiner Mutter zu Fuß unterwegs war, am Samstagnachmittag erfasst und ein Stück mitgeschleift.