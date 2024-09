Hat gefeuerter TV-Reporter Penis-Bild verschickt?

Was war passiert? Die 38-jährige Frau, deren Name in den Berichten nicht genannt wird, arbeitete damals in Doha für eine Eventfirma, die VIP-Partys organisierte. Zu diesem Zweck hatte sie dem bekannten Sportreporter ihre Handynummer gegeben. Das erste Treffen, so die Frau, habe im Hotel-Restaurant stattgefunden. Jenas war dort mit seinen Kollegen, den englischen Ex-Fußballstars Gary Lineker, Rio Ferdinand, Micah Richards und Ashley Williams. Die Frau wollte vor ihrer Schicht mit ihrer Freundin noch etwas an der Bar trinken, als sie mit Jenas und seinen Kollegen ins Gespräch kam.