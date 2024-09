Konzert der Böhsen Onkelz soll nur der Anfang sein

„Wir wollen die Onkelz sehen.“ Dieser Schlachtruf war am Wochenende der Dauerbrenner in Bischofshofen. Knapp 46.000 Musikfans pilgerten in den Pongau, um das Konzert-Doppel der deutschen Band Böhse Onkelz am Schanzengelände zu erleben. Mehr als 2,5 Stunden gaben die Rocker bei beiden Auftritten jeweils alles, feuerten bekannte Klassiker wie „Auf gute Freunde“ ab. Platz war aber auch für Song-Raritäten, die selbst eingefleischten Fans kaum bekannt sind.