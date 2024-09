Böse Onkelz sind im Anflug Bischofshofen

Bei den Anrainern war Überzeugungsarbeit nötig, doch die Stimmung in der Stadt sei sehr positiv. „Wir haben mit vielen Zuschauern bei der Vierschanzentournee Erfahrung, aber das ist schon noch einmal eine andere Dimension.“ Knapp 5000 Parkplätze stehen bereit – dreimal so viele wie bei der Tournee. Zehn Sonderzüge fahren zudem bis spät in die Nacht.