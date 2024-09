Sogar Sinner-Bezwinger schlägt in Waltersdorf auf

Start in den heißen Tennis-Herbst in Bad Waltersdorf! Am Montag kommt Davis Cup-Kapitän Jürgen Melzer mit seinem Team, um sich für das Weltgruppe-I-Duell gegen die Türkei einzuschlagen, Sonntag startet das ATP-125-Challenger, die Bad Waltersdorf Trophy. Das exklusive Spielerhotel Spa Resort Styria in Bad Waltersdorf ist bereit für die Tennis-Stars.