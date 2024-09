Nach Schafsrissen: Wolf in Tirol von Jägern erlegt

Am Freitag sei ein Wolf von der zuständigen Jägerschaft geschossen worden, berichtete das Land Tirol am Samstagnachmittag. „Damit ist die Verordnung erfüllt – die Verordnung wird aufgehoben. Das erlegte Tier wird in Kürze nach Innsbruck an die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) gebracht und dort untersucht“, hieß es in einer Aussendung weiter.