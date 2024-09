Durchstarterin Emma Myers spielt Hobby-Dektivin

„Ich mag die Dramatik der Drehbücher und die Art und Weise, wie sie sich entwickeln“, gab Hauptdarstellerin Myers ZDF in einem Interview bekannt, „die Serie behandelt eine Menge Themen wie Rassismus, sexuelle Übergriffe, Drogen und Missbrauch. Die Art und Weise, wie sie mit diesen umgeht, ist wichtig.“ Drehbuchautorin Poppy Cogan sah sich vor allem in der Komprimierung des Inhalts herausgefordert: „Wir haben nur sechs 45-minütige Episoden, und das Buch enthält eine Menge Material. Daher mussten wir präzisieren, herausfinden, was wir weglassen konnten und was wir behalten mussten.“ Wie so oft scheitert eine mögliche bessere Umsetzung daran, dass die Macher zu viel Inhalt in ein zu enges Korsett gepresst haben.