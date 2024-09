Schwammstadtsystem weiter das Modell der Zukunft

Will man nun in dicht bebauten Bereichen Bäume pflanzen, gilt es, bestimmte Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen. Dazu zählen die Bindung von Regenwasser und die Hitzeentwicklung in Ortskernen. Gemeinsam mit den Partnerstädten Bruneck in Südtirol und Pieve di Cadore (Belluno) erprobt man in Lienz diese Methode. Für Interessierte gibt es am Montag, 9. September, 18 Uhr, einen kostenlosen Experten-Vortrag dazu in der Liebburg.