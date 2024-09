Täter amtsbekannt ++ Kogler will FPÖ ausschließen

Ein 18-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln hat am Donnerstagvormittag in München auf Polizisten geschossen. Diese töteten den Angreifer. Er lebte mit seinen Eltern in Neumarkt am Wallersee im Salzburger Land. Zudem bestanden bei ihm offenbar auch Verbindungen zur islamistischen Szene in Österreich. Emrah I. soll das Karabinergewehr erst am Mittwoch gekauft haben. Der mögliche Verkäufer habe sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, weil er die Waffe auf Augenzeugenvideos wiedererkannt habe.