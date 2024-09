Abtreibung: Wurden Ärztinnen Hürden in Weg gelegt?

„Wir wollen kostenloses Angebot an Spitälern“

Auch die SPÖ ist über die Situation in Tirol alles andere als erfreut – und das, obwohl sie selbst in der Regierung sitzt. So fordert Selma Yildirim, SPÖ-Landesfrauenvorsitzende, ein klares Bekenntnis der ÖVP zu einem Angebot an öffentlichen Krankenhäusern. „In Tirol ist die Situation bei Schwangerschaftsabbrüchen immer noch prekär. Nur ein Arzt bietet Abbrüche in seiner privaten Praxis an.“