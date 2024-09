Heimische Promis quizzen für den guten Zweck

Für den guten Zweck

Ihre Stärken und Schwächen lassen sich gar nicht so leicht herausfiltern. „Das kann ich so gar nicht beantworten. Ich kenne die Sendung sehr gut, aber es ist ganz anders, wenn ich zu Hause vor dem Fernseher mitspiele: Manchmal weiß ich Dinge aus Geografie oder Geschichte, manchmal vom Lifestyle. Besondere Stärken habe ich gar nicht. Am meisten freuen würde ich mich über Fragen aus dem Bereich Italien.“ Besonders wichtig ist es Marold, Spaß zu haben. Sollte sie ihren Titel verteidigen, dann wird sie den Betrag von 10.000 Euro an das Kinderhospiz in Meidling spenden.