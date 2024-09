Zum Schluss kam bei Bullen noch Bewegung rein

Rien ne va plus, nichts geht mehr – seit gestern ist das Transferfenster in Österreich geschlossen. Lange sah es so aus, als würden die Bullen den ruhigsten Sommer seit Jahren erleben. Doch in den letzten Wochen kam doch noch richtig Bewegung rein. Mit Stefan Bajcetic (per Leihe) und Bobby Clark konnte man kürzlich zwei Mittelfeldjuwele von Liverpool loseisen, die den Bullen auf Anhieb helfen können. Zudem wurden mit Edmund Baidoo und dem 17-jährigen Joane Gadou jüngst noch zwei Talente für die Zukunft geholt. Kapitän Janis Blaswich und Takumu Kawamura komplettieren das Neuzugang-Sextett.