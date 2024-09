Mit einem Teppich Radarkasten „ausgeschaltet“

Seit Dienstag läuft am Faaker See die 26. Auflage der European Bike Week, an der auch heuer mehr als 70.000 Harley-Fahrer und unzählige Fans teilnehmen. Um teuren Radarstrafen zu entgehen, haben Unbekannte die Kamera-Luke eines Messgerätes unweit der Shell-Tankstelle mit einem Teppich verdeckt.

Lenker hatten „straffreie Bahn“

Laut Polizei sei die Aktion bereits am Mittwoch geschehen: Der Radarkasten sei mittlerweile aber wieder frei. Wie viele Lenker durch den Teppich „straffreie Bahn“ hatten, bleibt wohl ein Geheimnis.