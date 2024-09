Neuer „Millionen“-Stürmer weilt noch in Südafrika

Aktuell weilt er noch in Südafrika und wartet auf einen Termin bei der Botschaft in Pretoria – einen zwei Jahresvertrag hat Antonio Van Wyk (22) in Ried aber bereits unterschrieben. „Durch ist der Transfer aber erst, wenn er bei uns den Medizincheck besteht und die Rot-Weiß-Rot-Karte erhält“, so Sportchef Wolfgang Fiala, der beim Wechsel des Beganovic-Ersatzes, der mit einem Marktwert von einer Million Euro hinter Lieferings Edmund Baidoo (1,20 Mio.) der zweitteuerste Kicker der 2. Liga wird, nicht so viel beigetragen hat, wie üblich.