Polizei zog zwei Drogenlenker aus dem Verkehr

Im Cannabis-Rausch gelenkt

Die Fahrerlaubnis musste auch ein 19-Jähriger aus dem Pinzgau abgeben: Beamte kontrollierten den jungen Mann und seinen Begleiter (22) auf einem Parkplatz in Zell am See. Der 19-Jährige gab an, das Auto gelenkt zu haben. Der Drogen-Test ging positiv auf THC aus. Auch ein Arzt bestätigte danach die Suchtmittelbeeinträchtigung. Und beim 22-Jährigen fand die Polizei auch noch eine gerine Menge Cannabis in seiner Umhängetasche. Beide werden angezeigt.