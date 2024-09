Tiere auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Mit ihrer freundlichen, verschmusten Art wickelt Isra (5) alle um den Finger. Die Hündin hat bisher in ihrem Leben noch nicht so viel kennengelernt und ist deshalb in neuen Situationen unsicher. Sie ist jedoch sehr offen und es lässt sich hier gut mit ihr arbeiten. Wir suchen für die Kangalhündin Menschen, die ihr Sicherheit geben und ihr die Welt zeigen. Sie wünscht sich ein Zuhause mit einem großen, sicher eingezäunten Grundstück, wo sie ihrer rassebedingten Aufgaben nachgehen kann.