Auf Tiroler Schulweg lauern zahlreiche Gefahren

Verkehrsclub fordert mehr Rücksicht

Auch der Schutzweg ist nicht immer sicher – so könnte man eine aktuelle Analyse des VCÖ auf Basis von Daten der Statistik Austria zusammenfassen. Drei von zehn Unfällen am Schulweg passierten im Vorjahr in Tirol auf Schutzwegen. Eine alarmierende Zahl, die den Club dazu veranlasst, weitere Maßnahmen zu fordern: So sollen Halte- und Parkverbote vor Schutzwegen von fünf auf zehn Metern ausgeweitet werden. Zudem solle man Kinder immer – auch ohne Schutzweg – über Straßen lassen. Dazu VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky: „Wenn ersichtlich ist, dass Kinder die Straße queren möchten, dann ist ihnen das zu ermöglichen. Deshalb langsamer und bremsbereit fahren.“