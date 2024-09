Ex-„Mister Germany“ und Reichsbürger enthaftet

Reichsbürger sinnt nach Rache

Nun feilt er an seinem Racheplan, wie „Bild“ berichtet. „Der hat eine klare Agenda: Wenn er herauskommt, will er sein Grundstück zurück. Er wird sich an den Menschen rächen, die jetzt in seinem Haus wohnen. Er hat auch Justizbediensteten und der Anstaltsleiterin mit Mord gedroht“, wird ein Gefängniskollege von Ursache zitiert.