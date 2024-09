Shitstorm nach Drama: „Meisten haben keine Ahnung“

„Bis heute ist es unerklärlich, alle Tierärzte haben bestätigt, dass er nichts hat“, so Siegl, die über die Entscheidungsträger nichts sagen will. An andere hat sie aber eine ganz klare Botschaft. Denn wie so oft im Reitsport ereilte auch Siegl nach dem Olympia-Drama ein Shitstorm. „Da waren in sozialen Medien 2000 Kommentare, alle waren negativ. Die meisten haben aber leider keine Ahnung“, so die Hargelsbergerin.