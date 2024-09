Scheibe von Polizeiposten im Wahn eingeschlagen

Gleich an zwei Tagen – im September 2023 und im Jänner 2024 – war der 41-jährige Afghane in Innsbruck ausgerastet. Erst stieß er am Hauptbahnhof Motorräder um, dann schlug er mit einem Stein das Fenster einer Polizeiinspektion ein. In beiden Fällen lieferte er sich im Anschluss heftige körperliche Auseinandersetzungen mit Polizisten – Tritte und Schläge inklusive.