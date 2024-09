Bergsteiger stürzte 100 Meter ein Eisfeld hinab

Der Bergsteiger war schon am Vortag auf die Adamekhütte im Gemeindegebiet von Gosau aufgestiegen. Am nächsten Morgen startete der Mann um kurz nach 6.30 Uhr früh alleine in Richtung des 2995 Meter hohen Dachsteins. Der Weg führt zuerst markiert über felsiges Gelände und anschließend weglos über den Gosaugletscher. Beim Überstieg vom Gletscher zur „Oberen Windlucke“, am Beginn des Westgrates in Richtung Dachstein, musste der Mann ein steiles Blankeis-Feld queren.