„Sie wird sich die Lippen aufspritzen lassen“

Im Februar war der Rumäne aus dem Nordburgenland am Landesgericht Eisenstadt noch mit einer Diversion und also 120 Stunden Sozialarbeit davongekommen: Der 29-Jährige soll seine Ehefrau geschlagen und getreten haben, außerdem besaß der vierfach Vorbestrafte ein Luftdruckgewehr, obwohl er mit Waffenverbot belegt ist. Auf Facebook drohte er, er werde „alle aufhängen“. Die Gattin flüchtete mit dem Sohn (4) ins Frauenhaus und zeigte ihn erneut an.