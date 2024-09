Wenn die Künstler in Graz auf die Straße gehen

Über die Jahre hat sich das STUWO, Student City Graz, am Eggenberger Gürtel zum Zentrum des internationalen Festivals für Street-Art, Graffiti und Musik gemausert. Auch heuer ist es jener Ort, der auf all seinen sieben Stockwerken bespielt wird, an dem sich internationale Künstler und Publikum treffen, gemeinsam Projekte erarbeitet werden. Wie immer in Festivalzeiten wird das STUWO so zum bewohnbaren Kunstwerk.