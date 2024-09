Fischer: „Bin jetzt viel flexibler – auch im Bett“

Zieht ins „Sommerhaus der Stars“

Die Feuerprobe für Theresia Fischer und ihren Stefan steht übrigens kurz bevor: Das Paar zieht nämlich in das RTL-„Sommerhaus der Stars“, das am 17. September startet. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass die Show durchaus eine Bewährungsprobe für so manches Promi-Pärchen war ...