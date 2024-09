Erstes Zwischenzeugnis der Ländle-Zweitligisten

Mit acht Punkten aus fünf Spielen ist SW Bregenz mehr als zufriedenstellend in die Saison gestartet. Das beweist, dass aus den Fehlern gelernt wurde und man trotz des großen Umbruchs auf einen soliden, ausgeglichenen Kader bauen kann. Die Mischung zwischen Routiniers und Youngster stimmt. Das große Plus ist, dass viele Spieler bereits über Zweitligaerfahrung verfügen oder sogar schon in der Bundesliga gespielt haben. Das spiegelt sich auch in der Effizienz wider.