US-Rapper Fatman Scoop stirbt auf der Bühne

Prägte die Hip-Hop-Szene in New York

Berichten zufolge war der Musiker am Freitagabend bei einem Konzert im US-Bundesstaat Connecticut zusammengebrochen. Die genauen Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar. Fatman Scoop, der in den vergangenen Jahren immer wieder in TV-Shows auftrat, galt als prägende Figur in der New Yorker Hip-Hop-Szene der 1990er-Jahre.