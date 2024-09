Föhrenwald ist wegen Hitzewelle „gestresst“

Hitzewelle ist zu viell

Im Steinfeld rund um Wiener Neustadt und Neunkirchen regnet es tendenziell weniger als in vielen anderen Regionen des Landes. So haben sich die Niederschläge etwa im Bereich um Haschendorf im Bezirk Wiener Neustadt in den vergangenen 20 Jahren um rund zehn Prozent verringert. „Gleichzeitig ist in dieser Zeit aber die Jahrestemperatur gestiegen“, weiß Hasenauer. Dazu kommt, dass die sandigen Böden des Steinfelds das Wasser weniger gut halten. „Grundsätzlich wären das gute Bedingungen für die Schwarzkiefer“, sagt der Wissenschafter. Aber die derzeitige Hitzewelle sei offenbar selbst für diese genügsamen Bäume zu viel.