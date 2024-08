Top-Schauspielerin will Britney Spears spielen!

„Hoffe, dass es wahr wird“

Roberts hat jetzt betont, dass es ein wahr gewordener Traum für sie wäre, wenn sie die Rolle der „Toxic“-Sängerin spielen kann. In einem Interview gegenüber „Cosmopolitan“ verriet Roberts: „Ich meine, es ist mein wahrer Traum, Britney Spears zu spielen. Es ist ein Gerücht, aber ich hoffe, dass das vielleicht wahr wird. Ich erinnere mich daran, dass ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen und mir ,In the Zone‘ angehört habe und dachte: ,Ich kann diesen Raum nicht verlassen, bis ich jedes Wort auswendig kann.‘“