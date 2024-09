„Ein Sparpaket für Schulen wäre ein Skandal!“

Die Stadt Graz und ihre Finanzen, so schnell wird das wohl keine Liebesgeschichte. Schon vor dem Sommer stellte Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) ein Sparbudget für das kommende Jahr in Aussicht, in allen Ressorts sollen die Gelder um zehn Prozent schrumpfen. Diese Woche wurde bekannt, dass auch im laufenden Budget zusätzlich mehr als neun Millionen Euro eingespart werden müssen, wir haben berichtet.