Brutale Home-Invasion: Ehepaar schwer verletzt

Beinahe sieben Jahre ist es her, dass zwei Männer durch ein Kellerfenster in das Haus eines Ehepaars in Strimpfling (NÖ) einstiegen – während die Bewohner zu Hause waren. „Sein ganzes Gesicht war vollkommen angeschwollen“, beschreibt der Staatsanwalt im Landesgericht Korneuburg, wie die Eindringlinge den 67-Jährigen grün und blau geschlagen haben.