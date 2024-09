Grazer Band besingt die Schönheit des Untergangs

Derartige Zustände besingt das Grazer Trio in Songs wie dem bluesig stampfenden „High Time For Panicking“, dem Titelsong „It‘s all Going South“ oder dem packenden Untergangs-Kracher „No One‘s Safe“. Und die Lösungsversuche, die das Album bereithält, kommen mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus daher: „Chemically Speaking Alcohol is Still a Solution“ nennt sich etwa der wunderbar dahinwabernde Song, in dem der Alkohol als (un-)mögliches Heilmittel besungen wird. Und auch die Liebe trägt in der von The Base besungenen Welt kein wirkliches Heilversprechen mehr in sich, wie die vermeintliche Liebesballade „Waiting for June“ beweist.