IS-Anhänger will nur Islam-Wissen verbreitet haben

Text von Liedern nicht verstanden

„Ich habe nur das verbreitet, was in Koran und Sunna steht oder was ich aus Predigten weiß“, so der Angeklagte zum Richter. Die IS-Flagge hätte er nicht bemerkt, die verbotenen Lieder nicht gekannt bzw. deren Inhalt nicht verstanden, da sie auf Arabisch waren. Außerdem: „Das waren Tausende Posts, da kann schon mal was drunter rutschen.“