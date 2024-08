Die „Golden Girls“ und ihr Geheimnis ewiger Jugend

Eine Brille? „Brauch ich nicht“, verrät Herta Edlinger der „Krone“ kurz bevor sie sich auf ihr rotes Fahrrad schwingt, kräftig in die Pedale tritt und davonfährt. Bemerkenswert: Die Obertraunerin feierte heuer im Juli den 97. Geburtstag. „Wenn es nicht regnet, gehe ich auch noch immer jeden Tag im Hallstätter See schwimmen“, lächelt die 18-fache Großmutter und 19-fache Uroma. Ihr Geheimnis „ewiger Jugend“: „Ein guter Mann und viel Arbeit“, so die ehemalige Postlerin und Kellnerin. In ihrer Jugend packte sie acht Jahre auf einer Alm auf 1800 Metern Seehöhe an.