„Schuhe um 8 Euro! Das ist eine Katastrophe“

„Das Korsett an nationalen und EU-Regulierungen wird immer enger. Bereits die Hälfte der österreichischen Händler sieht in der Orientierung darüber, was gesetzlich verpflichtend ist, die größte Herausforderung bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit. Daher braucht es seitens der Politik eine Vereinfachung des Bürokratiedschungels, um insbesondere kleine und mittelständische Betriebe zu unterstützen“, fordert der Handelsverbands-Präsident.