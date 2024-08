Midsummer is here to stay

So lange haben Freibäder noch offen

Im Freibad Steyr etwa wurden in dieser Saison bereits 27.212 Besucher registriert. In den Bädern der Linz AG waren es XXXX. Doch viele dürften offenbar bereits genug von der Hitzephase haben. Am sonnigen Mittwoch lag zu Mittag die Auslastung im Freibad Leonding laut Homepage bei zwanzig Prozent, in Traun bei neun, im Linzer Parkbad bei 26 und im Hummelhofbad bei dreizehn Prozent. Auch deshalb werden viele Freibäder mit Schulbeginn die Drehkreuze für diese Saison schließen (zum Beispiel Leonding, Traun und Linz). In Wels oder auch in Steyr kann man noch eine Woche länger planschen.