Tennis-Doppel in Bad Waltersdorf ist ein Highlight

Schon am 15. September geht es in Bad Waltersdorf mit dem stark besetzten Challenger weiter. Das Feld führt der Brasilianer Thiago Seyboth Wild (Nr. 68 der Welt) an. Gesamt sind sogar fünf Spieler aus den besten 100 dabei! Schon fix: Österreichs Jungstar Joel Schwärzler erhält von den Veranstaltern um Peter Westner und Sascha Freitag eine Wildcard!