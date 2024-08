Schüsse in Wien: Opfer (37) nur knapp verfehlt

Eine ominöse Aussprache zwischen einem 37-Jährigen und einem weiteren Mann um angeblich nicht gezahlte Löhne ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Penzing eskaliert: Nach Faustschlägen in das Gesicht des 37-Jährigen ergriff sein Kontrahent die Flucht, drehte sich um und feuerte Schüsse in Richtung des Mannes. Das Opfer wurde dabei nur knapp verfehlt.