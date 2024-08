„Weil wir alle das gleiche Schicksal haben“

Kaum ein Österreicher kennt die Paralympics so gut wie Walter Pfaller. Der Salzburger hat die Spiele für Sportler mit Behinderung seit 1976 nur einmal verpasst – 2000 in Sydney. In Paris (28. August bis 8. September) ist er als „Chef de Mission“ des heimischen Aufgebots dabei. In seiner aktiven Laufbahn (Leichtathletik und Basketball) gewann er 1988 in Seoul Gold im Fünfkampf. Es habe sich seitdem aber zu viel verändert, um diese Erfolge mit den späteren zu vergleichen: „Die Möglichkeiten sind mittlerweile ganz andere geworden.“