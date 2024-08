Fake-Polizei: Betrugswelle in Innsbruck & Umgebung

Die dreisten Ganoven lassen einfach nicht locker. „Es kommt aktuell vermehrt zu Betrugsanrufen in den Bezirken Innsbruck und Innsbruck-Land. Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten oder Kriminalbeamte aus und versuchen Bargeld und Wertsachen herauszulocken. Schützen Sie sich und warnen Sie Ihre Angehörigen“, teilte Tirols Exekutive in einer Aussendung mit.