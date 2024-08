Bewaffneter nach Banküberfall in Tirol auf Flucht

Erst letzte Woche Bankräuber entlarvt

In Tirol war es in den vergangenen Monaten zu mehreren Banküberfällen gekommen. Zuletzt Ende Juli in Innsbruck. Genau vier Wochen nach dem bewaffneten Banküberfall in der Reichenau konnte die Polizei vergangene Woche einen Tatverdächtigen (68) ausforschen und festnehmen. Der „Räuber-Opa“ war damals mit einem E-Scooter geflüchtet. Er ist nicht geständig.