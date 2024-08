Die unerhörten Dinge im schönen Ausseerland

Markt-Tour und eine Lange Nacht

Premiere hat „Die unerhörten Dinge“ am Samstag (31. August) um 10 Uhr beim Wochenmarkt in Altaussee, am 5. 9. ist man in Bad Aussee zu Gast, tags darauf beim Flohmarkt in Altaussee und am 14. 9. wieder in Bad Aussee. Wer es nicht in die Obersteiermark schafft, hat am 5. Oktober bei der Langen Nacht der Museen im Grazer Volkskundemuseum noch die Chance, diese Produktion zu sehen.