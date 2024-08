Grobe Hygienemängel – Ekel-Döner auch in Linz?

Bei einer Schwerpunktaktion hat die Finanzpolizei – wie berichtet – Kebabstände in ganz Österreich genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: 221 Betriebe wurden kontrolliert, 33 davon in Oberösterreich. Die große Mehrheit arbeitete nicht gesetzeskonform – vor allem Schwarzarbeit und fehlende Registrierkassen wurden seitens der Beamten beanstandet. Bei drei Kebabständen herrschten zudem derart schlechte Hygienebedingungen, dass die Lebensmittelaufsicht verständigt werden musste. Zwei der drei Ekel-Dönerläden sollen in Oberösterreich beheimatet sein.