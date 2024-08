Wir lesen im Burgenland: Dieser Jahrgang wird top

Menge wird weniger als in den Vorjahren

Einbußen seien lediglich bei der Erntemenge in Kauf zu nehmen. Lag der Ertrag 2022 bei 62 Hektoliter pro Hektar, so sank die Ausbeute 2023 im Schnitt auf 52,6 Hektoliter. Dieser Wert dürfte heuer noch geringer ausfallen. „Nasses Wetter während der Blüte im Mai sowie Trockenheit im Juli und August sind die Gründe dafür“, erklärt Liegenfeld.