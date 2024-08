An die 20 Männer lernt Stella in den ersten eineinhalb Folgen kennen, bevor in den letzten 20 Minuten fünf Frauen ihr Glück versuchen dürfen. Auch die Art der Dates ist klischeehaft: Stella musste die Männer teils durch Schnupper- und Tastbegegnungen „aussieben“, was ein Kandidat mit einem stolzen „sie hat mir gleich mal an den Hintern gefasst“ quittierte. Für die Frauen gab es stattdessen ein gemeinsames Plauderpicknick. Hier konnte die Bachelorette auch keine der Damen rauswählen, alle zogen in die Villa ein. Gab es nicht genug Kandidatinnen?