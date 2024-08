Großeinsatz wegen Flugzeugabsturz in Vorarlberg

Dichter Nebel erschwerte Suche

Die Einsatzkräfte hatten Mühe, die Absturzstelle im Zalimtal, wo sich auch die Untere Brüggelealpe befindet, zu erreichen. Die Sicht im Tal war am Montagvormittag sehr schlecht: Dichter Nebel in dem Gebiet erschwerte die Suchaktion aus der Luft, so die Rettungs- und Feuerwehr-Leitstelle. Hubschrauber konnten daher nicht eingesetzt werden.