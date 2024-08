Salma Hayek zeigt ihre natürliche Schönheit

In einer Zeit, in der der Druck, jung zu bleiben, besonders in der Filmindustrie allgegenwärtig ist, sendet Salma Hayek eine kraftvolle Botschaft: Es ist in Ordnung, das Altern anzunehmen und sich in seiner Haut wohlzufühlen, egal welches Alter. Ihre über 25 Millionen Follower auf Instagram reagierten begeistert auf den Post. Sie sei einfach „umwerfend“.