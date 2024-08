Auto geriet auf Tauernautobahn in Vollbrand

Gerade noch glimpflich für die Passagiere ging ein Autobrand auf der A10 aus. Am Samstag kurz vor 15 Uhr geriet ihr Auto in Fahrtrichtung Salzburg in Brand. Der Lenker, ein 46-jähriger Deutscher, nahm kurz zuvor Rauch aus dem Motorraum wahr. Er hielt am Pannenstreifen vor dem Hieflertunnel an und verließ mit seiner Familie das Fahrzeug.