Rookie holte einzige Medaille beim Heimweltcup

Drei Tage voller Fallschirmaction in Thalgau sind zu Ende, der Heimweltcup des HSV Red Bull Salzburg wieder vorbei. Perfektes Wetter, gute Stimmung und die besten Fallschirmzielspringer der Welt sorgten für einen gelungenen Bewerb. Was aus Salzburger Sicht fehlte, waren allerdings die Medaillen. Einzig Michael Urban durfte über Edelmetall jubeln. Der für Salzburg startende Innsbrucker verteidigte seinen Vorjahressieg bei den Junioren. Mit nur 12 Zentimeter Gesamtabweichung (die Athleten müssen nach einem Absprung aus 1000 Metern Höhe das Ziel in der Größe einer Zehn-Cent-Münze treffen) war der 22-Jährige nicht zu schlagen: „Ich war vor dem Wettkampf sehr nervös, weil es für mich ja um die Titelverteidigung ging, und die wollte ich natürlich unbedingt schaffen.“