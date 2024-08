Bagger stürzt 100 Meter in die Tiefe: Mann tot!

Zu einem tragischen Unfall ist es am Sonntag in Osttirol gekommen. Ein Mann hatte am Vormittag Baggerarbeiten oberhalb der Schildalmen im Tauerntal durchgeführt. Plötzlich kam der Fahrer mit der Baumaschine vom Weg ab. Das Fahrzeug überschlug sich, der Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und kam in unwegsamem Gelände zu liegen, heißt es von Seiten der FF Matrei. „Der Vorfall wurde von einer Person beobachtet, die sich zum Unfallzeitpunkt auf der gegenüberliegenden Teilseite aufhielt. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang“, schildert die Polizei den tragischen Einsatz.