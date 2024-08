Nach tödlichem Unfall sucht Polizei jetzt Zeugen

Der 47-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte gegen 16.30 Uhr seinen Motorroller (bekanntes italienisches Fabrikat) auf der Bürgergasse vom Hauptplatz Feldbach kommend in Richtung Mühlgasse. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann auf Höhe Bürgergasse 68 zu Sturz und schlitterte 20 Meter über die Fahrbahn. Er prallte gegen einen Baum sowie gegen ein abgestelltes Auto. Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert und von dort weiter in das LKH Graz geflogen, wo er noch am Samstag verstarb.